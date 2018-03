Fortnite: Battle Royale in compagnia di RapidNade in diretta oggi 4 marzo

Com'è consuetudine, l'appuntamento domenicale targato Everyeye Live è interamente dedicato al fenomeno del momento. A partire dalledi oggi domenicaandrà ancora una volta a caccia di teste nella modalità Battaglia Reale, che pochi giorni fa ha dato il benvenuto alla terza stagione.

La trasmissione andrà in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo, non mancate!

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in via del tutto gratuita mentre il pass della terza stagione va acquistato separatamente. Segnaliamo che tutti gli abbonati a Twitch Prime possono ottenere gratuitamente un pacchetto di oggetti esclusivo.