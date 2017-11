Fortnite: Battle Royale in diretta oggi 19 novembre alle 21:00

Oggi 19 novembre a partire dalle ore 21:00 giocheremo insieme a voi all'ormai celebre modalitàfree-to-play disu PlayStation 4.

Il titolo di Epic Games sta riscuotendo un incredibile successo, al punto che nei giorni scorsi è stato raggiunto e superato il traguardo dei 20 milioni di giocatori. L'ultimo update, l'1.9, ha introdotto un bel carico di novità, come la trappola Piattaforma di Lancio e miglioramenti all'esperienza di gioco, alla sensibilità del controller e alle prestazioni.

La trasmissione, come di consueto, andrà in onda sui nostri canali su Twitch e YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. Tenete a mente che la registrazione è fondamentale per interagire con la redazione e gli altri membri della community via chat. Non mancate!

Fortnite è disponibile su PC, MacOS, PlayStation 4 e Xbox One.