Fortnite Battle Royale e Into The Breach (con Kenobit) in diretta mercoledì 23 maggio

In attesa del reveal di Battlefield 5 (commentato in diretta dalle 22:00 di questa sera) sono due gli appuntamenti previsti sul canale Twitch di Everyeye.it per il pomeriggio di oggi, dedicati a Fortnite e Into The Breach.

Fortnite (Ore 15:00)

Alle 15:00 RNade_ torna su Fortnite per mostrare le novità dell'ultima patch, tra cui il Jetpack e la modalità a tempo limitato Oro Massiccio V2.



Into The Breach con Kenobit (Ore 17:00)

Alle 17:00 spazio a Fabio "Kenobit" Bortolotti che giocherà un diretta con il nuovo gioco degli autori di Faster Than Light (FTL).

Entrambe le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch Everyeye.it, la registrazione è indispensabile per poter chiacchierare con gli altri spettatori in chat e interagire con i membri della redazione. Grazie ad essa, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di perdervi le dirette!