Fortnite Battle Royale: un leak svela con largo anticipo le Sfide della Settimana 4!

Un leak ha svelato con largo anticipo le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Battle Royale Stagione 6, al via giovedì 18 ottobre. Riportiamo di seguito le nuove sfide, ricordandovi che quelle finali potrebbero differire rispetto a quanto segnalato.

Fortnite 6 Sfide Settimana 4

Danza insieme ad altri giocatori per alzare la Strobosfera a Sponde del Saccheggio (Gratis)

Cerca casse di munizioni nei vari luoghi indicati (Gratis)

Infliggi danni ai nemici in una sola partita (Gratis)



Elimina gli avversari nelle Aree Corrotte (Pass Battaglia)

Termina tutte le prove a tempo (Pass Battaglia)

Balla sulla Torre dell’Orologio (Pass Battaglia)

Atterra nell'area di Boschetto Bisunto (Pass Battaglia)

Come da tradizione, tre sfide sono gratis per tutti mentre le altre sono esclusive per i possessori del Pass della Battaglia. Non è la prima volta che Epic Games cambia le Sfide della Settimana dopo leak così massicci, dunque restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.

Le Sfide della Settimana 3 partiranno invece giovedì 11 ottobre, ricordiamo che la patch 6.02 (ora disponibile per il download) include la nuova arma Lanciarazzi Quadruplo e la modalità Domina la Discoteca.