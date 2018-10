Fortnite Battle Royale: un leak svela nuove skin, dorsi, emote e deltaplani

I dataminer di Fortnite hanno analizzato nel dettaglio l'aggiornamento 6.10 disponibile da oggi, scoprendo che nel codice sorgente sono presenti riferimenti e immagini di nuove emote, skin e deltaplani per il Battle Royale più famoso di sempre.

Tra le nuove skin troviamo Spider Knight, Arachne, Guan Yu, Onesie, gli alianti Hatchling e Divine Dragon, oltre ai picconi e a due nuove Emote ancora apparentemente senza un nome definitivo. Non ci resta che attendere per capire quando questi oggetti faranno la loro comparsa in Fortnite Battle Royale, molti di questi sembrano essere a tema Halloween, il loro arrivo dunque non dovrebbe essere troppo lontano.

Ricordiamo che l'aggiornamento 6.10 di Fortnite include il veicolo Quad Annientatore e le armi Becchino e Re dei Ratti, oltre alla nuova modalità Competizione Fortnite che vi permetterà di creare tornei ed eventi personalizzati. Nessuna notizia invece sui Missili Teleguidati, rimossi nelle scorse ore e al momento non ripristinati da Epic, con ogni probabilità il team vuole risolvere i problemi tecnici di queste armi prima di renderli nuovamente disponibili per tutti i giocatori.