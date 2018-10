Fortnite Battle Royale: i Missili Teleguidati potrebbero tornare a breve

Come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, qualche giorno fa Epic Games ha deciso di rimuovere i Missili Teleguidati dalla modalità Battle Royale di Fortnite a causa di un glitch non meglio definito.

A quanto pare utilizzare i Missili Teleguidati dopo aver consumato una Pietra Ombra permetteva ai giocatori di diventare permanentemente invisibili. Ma non è tutto qui: come segnalato dalla community, l'arma in questione era affetta da un altro bug che impostava la traiettoria di tiro sempre verso Nord. A tal proposito, uno sviluppatore ha confermato su Reddit che nella build aggiornata con la patch 6.10 (non ancora disponibile per gli utenti) i Missili Teleguidati non soffrono più di questo problema. Sembra proprio, dunque, che non manchi molto al loro ritorno, anche se Epic Games non ha ancora comunicato una data precisa. Nell'attesa, dovrete consolarvi con il neo arrivato Dispositivo di Lancio Quadruplo, lanciarazzi che spara fino a quattro missili in rapida successione che ha debuttato nel gioco pochi giorni fa.

Intanto Epic Games continua a combattere i cheaters portando in tribunale due Youtuber accusati di vendere software in grado di alterare le meccaniche di gioco della Battle Royale. Ricordiamo che sono adesso attive la Sfide della Settimana 3: sulle nostre pagine trovate la guida per ottenere la Stella Nascosta.