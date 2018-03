Fortnite Battle Royale: la modalità Blitz disponibile per un periodo limitato

A partire dalla giornata di oggi, "Blitz" è disponibile fra le modalità di gioco di, come confermato dall'annuncio di

La modalità Blitz, come il nome suggerisce, va a cambiare alcune regole della Battaglia Reale di Fortnite per dar vita a partite più brevi ed intense. I tempi in cui la tempesta avanzerà, ad esempio, si faranno più stretti, nel mentre ogni match non potrà superare la soglia dei 15 minuti totali di gioco. Alcune piccole modifiche al loot e alla disponibilità degli oggetti sono state inoltre apportate da Epic Games.

Fortnite è disponibile in Accesso Anticipato su PC, PS4 e Xbox One. La modalità Blitz sarà disponibile per un periodo limitato. Il titolo, da pochi giorni disponibile in versione mobile, sta registrando numeri da record su dispositivi iOS. A proposito di Epic Games, vi segnaliamo che la compagnia ha diffuso online gratuitamente tutti gli asset di Paragon.