Fortnite Battle Royale: modalità competitiva in arrivo per la Battaglia Reale di Epic?

Come segnalato da Fortnite Intel, l'aggiornamento 4.2 di Fortnite pubblicato nella giornata di ieri nasconde alcuni file che sembrano fare riferimento all'arrivo di una modalità competitiva per Fortnite Battle Royale.

Analizzando i file dell'aggiornamento è stata scoperta la presenza di una cartella denominata "Playlist" che al suo interno contiene anche il folder "Comp" con vari file di gioco, in particolar modo ha destato attenzione il documento dal nome "Playlist_Comp_Solo.uasset" che sembra riferirsi ad una modalità competitiva single player. Fortnite Intel ha notato l'assenza di file dai nomi simili a "Playlist_Comp_Duos" e "Playlist_Comp_Squads", cosa che farebbe pensare all'impossibilità di giocare a questa nuova modalità in due oppure a squadre.

Al momento, in ogni caso, si tratta solamente di speculazioni prive di conferma, restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti in merito da parte di Epic Games. Ricordiamo che nella giornata di ieri è stato reso disponibile l'update 4.2 per Fortnite che ha introdotto armi come il Vampafucile Epico o Leggendario, Ricombussolatore di Vantaggi e Dispositivo di Lancio Quadruplo.