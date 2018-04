Fortnite Battle Royale: le nuove sfide della settimana 8 sono già state svelate

Esattamente come successo sette giorni fa, anche a questo giro le nuove sfide settimanali di Fortnite Battle Royale sono trapelate in rete in anticipo.

Ecco a voi tutte le sfide della settimana 8:

Usa un Distributore Automatico - 5 Stelle della Battaglia Infliggi 500 danni ai nemici con armi esplosive - 5 Stelle della Battaglia Cerca 7 forzieri a Spiagge Snob - 5 Stelle della Battaglia Visita tre differenti Negozi di Taco in una singola partita - 5 Stelle della Battaglia Cerca il luogo situato tra 3 barche (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 5 nemici con Fucili d'Assalto (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Magazzino Muffito (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Tutte e sette le sfide saranno attive a partire dalle ore 11:00 di giovedì 12 aprile. Nel frattempo, potete continuare a dedicarvi alle sfide della settimana 7, che includono la ricerca del tesoro di Corso Commercio e la ricerca di 7 gnomi in differenti location della mappa.

Come vi sembrano le nuove sfide? Ritenete che siano abbordabili? Una di esse chiede ai giocatori di utilizzare un Distributore Automatico, il nuovo oggetto introdotto con il recente Aggiornamento di contenuto 3.4. Abbiamo spiegato nel dettaglio come funzionano e dove si trovano in una guida dedicata.