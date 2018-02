Fortnite Battle Royale: nuovi dettagli sui contenuti del Pass battaglia della Stagione 3

Con la Stagione 2 diche volge ormai al termine,ha rivelato interessanti nuovi dettagli sui contenuti deldella, il più ricco fino a questo momento.

Per chi non ne fosse a conoscenza, con l'avanzare dei livelli il Pass Battaglia garantisce l'accesso a ricompense cosmetiche altrimenti non sbloccabili, come emote, stendardi e skin per deltaplani, personaggi e picconi. Rispetto al Pass della Stagione 2, quello della Stagione 3 includerà 30 livelli extra (per un totale di 100), un maggior numero di ricompense e la possibilità di superare sfide settimanali esclusive per poter guadagnare ancora più punti. Acquistando il Pass riceverete subito il nuovo costume Specialista delle missioni. Siete pronti a lanciarvi nella nuova Stagione di Fortnite Battle Royale?

Ricordiamo che l'ultimo update ha introdotto nuovi edifici e l'arma inedita Granata a Impulso con cui è possibile far sbalzare i giocatori.