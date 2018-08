Fortnite Battle Royale: nuovo evento misterioso a Tomato Town atteso per il 27 agosto?

Nel weekend Fornite è stato stravolto da un misterioso evento: un portale è apparso al centro di Tomato Town ma sembra che le stranezze siano destinate a continuare...

Secondo quanto riportato da alcuni Dataminer, un nuovo evento sarebbe previsto sempre a Tomato Town per il 27 agosto alle 20:00 (ora italiana). Di cosa potrebbe trattarsi esattamente? Difficile dirlo ma secondo alcune teorie gli eventi in questione potrebbero in qualche modo essere legati al lancio di Fortnite Stagione 6, la prossima season del Battle Royale di Epic dovrebbe iniziare a metà settembre ma non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.

Lo scorso fine settimana sono trapelate anche le prime informazioni sulle Sfide della Settimana 7 di Fortnite Battle Royale, tra cui troviamo Visita il centro di luoghi indicati in una partita singola, Cerca scorte di munizioni, Eliminazioni con mitragliette, Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari, Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato, Segui la mappa del tesoro trovata a luogo misterioso, Elimina avversari a Lazy Links.