Fortnite Battle Royale: la patch 3.5 ha introdotto nuovamente l'exploit dei Fucili a Pompa

Fortnite è stato aggiornato nelle scorse ore con l'update 3.5, il quale ha portato in dote il sistema di replay, un nuovo oggetto (il Fortatile) i guerrieri Cyberpunk e apportato migliorie al bilanciamento, oltre a introdurre purtroppo un bug piuttosto sgradito.

Come ricorderete, i Fucili a Pompa erano affetti fino a non troppo tempo fa da bug che permetteva di impugnare due Shotgun e sparare senza interruzioni, godendo così di un notevole vantaggio sul campo di battaglia.

Epic Games aveva rimosso questo glitch con uno dei precedenti update ma come segnalato su Reddit, dopo l'installazione della patch 3.5 è nuovamente possibile sfruttare il bug passando rapidamente da un fucile all'altro per garantirsi un flusso di fuoco continuo. Con ogni probabilità l'exploit sarà rimosso con un hotfix pubblicato nelle prossime ore, da parte nostra vi consigliamo di non sfruttare il bug onde evitare di incorrere in eventualità penalità. Vi aggiorneremo non appena Epic Games si esprimerà sulla questione.