Fortnite Battle Royale e Rainbow Six Siege giocati in diretta il 30 aprile

Inizia oggi una nuova settimana e come di consueto riprendono regolarmente le trasmissioni targate Everyeye Live. Due gli appuntamenti previsti per la giornata odierna, lunedì 30 aprile, come di consueto in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.

A partire dalle 17:00 Alessandro Bruni vi aspetta in diretta per una nuova sessione di gioco a Fortnite Battle Royale mentre alle 21:00 sarà la volta di RNade_ alle prese con Tom Clancy's Rainbow Six Siege di Ubisoft.

Vi invitiamo caldamente ad iscrivervi ai nostri canali Twitch e YouTube in modo da ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della live, così non rischierete di perdervela.