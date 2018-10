Fortnite Battle Royale: rimossi momentaneamente i Missili Teleguidati

Come già accaduto in passato, Epic Games ha annunciato via Twitter di aver rimosso momentaneamente i Missili Teleguidati dalla modalità Battle Royale di Fortnite per investigare su un problema segnalato dalla community.

Il Missile Teleguidato venne introdotto per la prima volta diversi mesi fa con la patch 3.4, tuttavia in seguito al feedback dei giocatori Epic Games decise di rimuoverlo dal gioco per rivederne il funzionamento. Dopo tre mesi nel vault e un depotenziamento, il team di sviluppo decise finalmente di reinserirlo. Al momento non sappiamo quando tornerà nuovamente disponibile, restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Epic Games. Ricordiamo che sono da poco attive le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Battle Royale, in particolare sulle pagine di Everyeye potete consultare le nostre guide che vi aiuteranno capire come superare le Prove a Tempo e come colpire un giocatore con un pomodoro da una distanza di 15 metri o più. Vi segnaliamo, infine, che fra pochi minuti avrà inizio la quarta settimana delle Fortnite Fall Skirmish, un torneo della durata di sei settimane che vede i giocatori più forti e conosciuti sfidarsi per un montepremi totale di 10 milioni di dollari.

Sapevate che nella giornata di ieri il giocatore dell'Arsenal Mesut Ozil ha inaugurato il proprio canale Twitch giocando proprio a Fortnite e totalizzando oltre 80.000 spettatori?