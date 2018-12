Fortnite Battle Royale e Salva il Mondo: tutte le novità della Stagione 7

Lo schianto tra l'iceberg e l'isola segna l'inizio di Fortnite Stagione 7! La nuova Season porta in dote nuove zone da esplorare, come Piste Polari e Picco Polare, oltre a veicoli come il biplano X-4 Stormwing, armi inedite, skin e la nuova modalità Creatività!

Modalità Creativa

Inventa, costruisci e combatti come non mai con l’introduzione della modalità Creativa di Fortnite! I possessori di Pass battaglia potranno accedere alla propria isola con una settimana di anticipo. Le isole saranno disponibili per tutti dal 13 dicembre 2018.

Aereo X-4 Stormwing (Battaglia reale)

Disegna acrobazie in volo! Domina i cieli insieme al tuo equipaggio a bordo dell’X-4 Stormwing!

Coperture (Battaglia reale)

Modifica l’aspetto di armi e veicoli con le coperture. Aumenta di livello il tuo Pass battaglia per sbloccare nuove coperture, quindi applicale dall’Armadietto a oggetti quali veicoli, fucili pesanti, fucili d'assalto e molto altro ancora.

Vallarguta - Atto 3 (Salva il mondo)

Completa incarichi, esplora nuove aree e sblocca una ricompensa mitica nel drammatico epilogo della campagna Alzati e combatti!

Correzione di Bug

Sono stati corretti alcuni testi, tra cui quelli della sfida giornaliera, affinché siano visualizzati nella lingua selezionata.

Risolto un blocco che si verificava chiudendo il gioco in seguito a un errore di inizializzazione

Risolto un problema di degradazione delle prestazioni durante il caricamento dei contenuti.

Modificata la finestra di errore con l’inserimento della funzione di scorrimento per il testo in eccesso

Prestazioni

È stata migliorata la disposizione dei dati su Xbox One per ridurre i tempi di caricamento complessivi e attenuare i problemi di streaming delle costruzioni in Battaglia reale.

Interfaccia

Se l’applicazione è ridotta a icona o inattiva in background, l’icona di Fortnite sulla barra delle applicazioni lampeggia quando si accede a una lobby dal matchmaking (solo su Windows). Non è più possibile cliccare il testo ridotto della chat su PC e dispositivi mobili. I clic sulla casella di testo continuano a espandere la chat come normale.

Fortnite Stagione 7 durerà per tutto l'inverno, fino a fine febbraio, nelle prossime ore arriveranno nuovi dettagli in merito, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per il coverage completo.