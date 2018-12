Fortnite Battle Royale: una Formazione Rocciosa è in grado di muoversi!

La mappa di gioco di Fortnite: Battle Royale è stata recentemente rinnovata dal lancio della Stagione 7, che ha introdotto numerosi cambiamenti. Ma il gioco è anche in costante evoluzione, ed Epic Games continua a sorprendere la Community!

Nella giornata di oggi, ad esempio, I videogiocatori che si sono avventurati in Fortnite: Battle Royale si sono trovati di fronte un piccolo regalo di Natale: la mappa di gioco, in occasione dell'arrivo della Festività, si è infatti completamente coperta di neve!

Non tutti i dettagli inseriti da Epic Games nel titolo sono però così evidenti e, anzi, alcuni richiedono grande attenzione per essere notati. Tra questi troviamo un elemento interessante: sembra infatti che una conformazione rocciosa collocata nei pressi di Bosco Blaterante sia in grado di muoversi. Ad accorgersene è stato l'utente di Reddit PM_ME_YOUR_GRAPHICS_CARDS. Quest'ultimo ha infatti postato sulla piattaforma due interessanti immagini, che ritraggono l'assembramento, di forma umanoide, in due pose differenti. Come di consueto, potete trovare il post in questione, con le relative immagini, in calce a questa news.



Una scoperta sicuramente interessante, le cui ripercussioni non sono però ancora chiare: un semplice e simpatico dettaglio oppure un mistero da svelare?