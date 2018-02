Fortnite Battle Royale: server offline per manutenzione, al via oggi la terza stagione

Nel momento in cui scriviamo,ha disattivato i server diper manutenzione. Al termine dei lavori verrà distribuita la patch 3.00 e prenderà ufficialmente il via la terza stagione di

Battaglia Reale Stagione 3 partirà oggi e durerà fino al 30 aprile, tanti i nuovi contenuti previsti, tra cui il costume Operazioni Speciali, la Costruzione Turbo, il nuovo Battle Pass e i Back Bling, accessori speciali per la personalizzazione che non avranno però alcuna influenza sulle capacità dello zaino.

La Stagione 3 di Fortnite Battle Royale segna anche il ritorno dell'Inventario Globale nella missione PvE Salva il Mondo, altri contenuti in arrivo verranno rivelati nelle prossime ore. Recentemente si è parlato dell'arrivo di Fortnite su Nintendo Switch, ipotesi che Epic Games non ha confermato o smentito, restiamo quindi in attesa di saperne di più a riguardo.