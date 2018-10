Fortnite Battle Royale, la skin Skull Trooper per Halloween arriva questa settimana!

In vista di Halloween, Epic Games renderà nuovamente disponibile la skin Skull Trooper di Fortnite, la quale ha fatto il suo debutto alla fine dello scorso anno e non è mai più stata riproposta, diventando nel corso dei mesi una delle più rare e costose in assoluto.

Skull Trooper sarà disponibile da domani, nella doppia versione maschile e femminile, come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, dove possiamo notare anche le due armi in dotazione a Skull Trooper.

Ricordiamo che nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline per manutenzione, in tarda mattinata Epic pubblicherà la patch 6.02 che dovrebbe dare il via all'evento di Halloween. Giovedì 11 ottobre inoltre debutteranno anche le Sfide della Settimana 3: Colpisci un nemico con un Pomodoro da una distanza di 20 metri o maggiore, Colpisci tre differenti bersagli nei Poligoni di Tiro ed elimina nemici in differenti partite, Riporta in vita un giocatore in differenti partite, Suona il campanello di una casa con un nemico all'interno.