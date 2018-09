Fortnite Battle Royale: la skin Valchiria arriva nel negozio ma solo per il weekend!

Arriva finalmente una delle nuove skin di Fortnite emerse dai leak dell'aggiornamento 5.41: si tratta della skin Valchiria, ora disponibile nel negozio del Battle Royale di Epic Games e dunque acquistabile da tutti i giocatori.

La skin Valkyrie è acquistabile per 2.000 V-Buck (20 euro al cambio attuale), si tratta di una skin di livello leggendario, inoltre è disponibile anche il Deltaplano Leggendario Frostwing al prezzo di 1.500 V-Buck. L'outfit in questione resterà in vendita solamente per 48 ore e dunque per tutto il weekend, trascorso questo periodo verrà rimossa così come accaduto con altre skin come Accordo Potente, diventate poi piuttosto ambite dalla community.

Nella giornata di ieri Epic ha introdotto nuovamente la modalità a tempo Incontri Ravvicinati con il Jetpack e Fucili Pesanti, inoltre a partire da oggi prende il via la Fall Skirmish, evento eSports che andrà avanti per tutto l'autunno. Questa settimana non sono previste nuove sfide in quanto gli sviluppatori si stanno preparando a Fortnite Stagione 6, il Cubo Viola Kevin si è sciolto nel lago di Sponde del Saccheggio e questo dovrebbe permettere alla Season 6 di partire ufficialmente il 25 settembre, nelle prossime ore potrebbero arrivare anche i fuochi d'artificio come degno coronamento della Stagione 5.