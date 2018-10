Fortnite Battle Royale Stagione 6: disponibili ora le nuove Sfide della Settimana 3

Come ogni giovedì sono ora disponibili le nuove Sfide della Settimana di Fortnite: in questo caso parliamo della Week 3, la quale include come di consueto sette diverse sfide per tutti i gusti.

Anche in questo caso, quattro sfide sono riservate ai possessori del Pass della Battaglia mentre tre sono gratuite per tutti:

Gratuite

Rianima un giocatore in almeno partite diverse (0/5)

Fase 1: Cerca un forzieri nel Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con Trappola danneggiante (0/1) - difficile

Fase 1: Visita le Rapide Rischiose e il Bosco Blaterante in una partita singola (0/2)

Colpisci un giocatore con un Pomodoro da una distanza di 15 metri o più (0/1)

Completa Prove e tempo (0/3) - difficile

Elimina un avversario in partite diverse (0/10) - difficile

Su Everyeye.it trovate la guida per la sfida Suona il campanello di casa con un nemico all'interno, nelle prossime ore arriveranno ulteriori guide per tutte le altre Sfide della Settimana. Sapevate che in rete sono già trapelate le Sfide della Settimana 4, in partenza giovedì 18 ottobre? Inoltre questa settimana il leggendario Skull Trooper è nuovamente disponibile nel negozio, giusto in tempo per Halloween...