Fortnite Battle Royale Starter Pack avvistato sullo store di Epic Games

Recentemente diversi giocatori dihanno segnalato su Reddit di aver avvistato alcuni banner che pubblicizzavano un nuovo pacchetto acquistabile nello store di: il

A quanto pare lo Starter Pack include, al prezzo di 4.99 dollari, 600 V-Bucks, il costume "Rogue Agent" e una skin per zaino chiamata "Catalyst". Al momento non sappiamo quando sarà disponibile per l'acquisto, Epic Games ha infatti provveduto prontamente a rimuovere l'immagine incriminata, probabilmente finita per sbaglio nel gioco, ma molto probabilmente ne sapremo di più a breve.

Fortnite Battle Royale è disponibile gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, e, secondo alcune voci di corridoio diffuse dall'insider Marcus Sellars, sarà lanciato nel corso dell'estate anche su Nintendo Switch (magari l'annuncio avverrà durante il direct che la Grande N terrà nella giornata di domani?)

Se le nuove Sfide Settimanali vi stanno mettendo in difficoltà, vi segnaliamo che sulle nostre pagine trovate le guide per trovate il luogo fra una pozza, un mulino a vento e un ombrello, e i 5 posti proibiti in cui ballare. Ricordiamo, infine, che quest'oggi Epic Games ha annunciato una nuova modalità a tempo limitato (disponibile da domani 8 marzo) in cui 4 team da 20 giocatori dovranno lottare per la sopravvivenza.