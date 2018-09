Fortnite Battle Royale: svelate in anticipo le sfide della settimana 10

Ci avviciniamo all'ultima settimana di sfide di Fortnite Stagione 5! La week 10 partirà domani (giovedì 13 settembre) alle 15:00, nel frattempo in rete sono trapelate in anticipo i nomi e i temi delle sfide, ve li proponiamo di seguito.

Come di consueto saranno presenti tre sfide gratis per tutti e quattro esclusive per i possessori del Pass Battaglia Stagione 5:

Sfide Gratis

Mangia Mele o Fungh

Elimina gli avversari

Ricerca i pezzi di puzzle nei seminterrati

Battle Pass 5

Infliggi almeno un danno agli avversari

Cerca tra la cascata, il nono green e un ponte coperto

Cerca i forzieri del tesoro a Borgo Bislacco

Elimina i nemici nei pressi di Parco Pacifico

Si concluderà con queste sfide la Stagione 5 di Fortnite mentre la Season 6 dovrebbe iniziare la prossima settimana, tuttavia Epic Games mantiene il massimo riserbo sull'argomento. Segnaliamo che a partire da oggi gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis il nuovo Pacchetto Celebrativo Fortnite che include il Deltaplano Svolazzante, il Piccone Controller e la Scia Skydive.