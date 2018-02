Fortnite Battle Royale: svelato l'arrivo del Jetpack

Il Jetpack arriverà presto in: è quanto scoperto da alcuni dataminer analizzando i file dell'ultimo aggiornamento che ha dato ufficialmente il via alla Season 3 del gioco

Al momento non ci sono altri dettagli ma sembra che il Jetpack sia destinato a fare la sua comparsa "molto presto" in modalità Battle Royale, non ci resta quindi che attendere eventuali conferme e dettagli ufficiali da parte di Epic.

Nel weekend appena trascorso, Fortnite ha sperimentato purtroppo vari problemi di server che hanno costretto gli sviluppatori ad eliminare il timer delle ore di gioco e a bloccare altre funzionalità, al momento la situazione sembra completamente risolto e tutte le modalità sono perfettamente accessibili.