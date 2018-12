Fortnite Battle Royale: trapela il trailer della Stagione 7

Dopo il trailer del Battle Pass 7 è stato leakato anche il Cinematic Trailer di Fortnite Stagione 7 che svela gli eventi che hanno portato alla nuova season facendo un riassunto di quanto accaduto nelle precedenti stagioni.

Il video permette di dare uno sguardo alle skin invernali che saranno disponibili durante la Stagione 7, alcune delle quali a tema natalizio, inoltre possiamo vedere l'iceberg già avvistato nei giorni scorsi. La neve sarà il tema portante di questa stagione, che introdurrà anche alcuni veicoli come slittini e motoslitte per affrontare il gelido inverno.

Fortnite Battle Royale è offline dalle 10:00 per permettere a Epic di pubblicare il nuovo aggiornamento che darà il via a Fortnite Stagione 7, la quale dovrebbe essere accessibile indicativamente dalla tarda mattinata di oggi, più tardi vi forniremo il changelog completo dell'update non appena gli sviluppatori lo renderanno disponibile per tutti.