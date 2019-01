Fortnite Battle Royale: un utente riassume gli oggetti introdotti dal debutto a fine 2018

I videogiocatori di Fortnite: Battaglia Reale sono ormai abituati alle frequenti innovazioni introdotte da Epic Games nella modalità di gioco. Tra questi figura certamente l'introduzione e rimozione di diversi oggetti.

Tale processo di costante aggiornamento del gioco ha spinto un utente attivo su Reddit, noto con il nickname KrystallAnn, a realizzare un'interessate immagine riassuntiva dei diversi Item introdotti o rimossi nella Battle Royale. L'arco temporale coperto va dal settembre 2017, periodo di debutto della modalità, sino al Dicembre 2018, mese che ha visto l'avvio della Stagione 7 di Fortnite. Come di consueto potete trovare il post in questione e la relativa infografica in calce a questa news.

Osservando l'immagine, balza immediatamente all'occhio l'impressionante quantità di oggetti che hanno transitato, per periodi più o meno lunghi, all'interno di Fortnite Battaglia Reale nel corso dei mesi considerati. Epic Games ha in effetti supportato il Titolo tramite una frequente attività di aggiornamento, con l'inserimento o la rimozione di specifici Item. Guardando al periodo più recente non possiamo non citare la famigerata Infinity Blade, spada giudicata dagli utenti troppo potente e successivamente rimossa dalla Software House.



L'infografica creata dall'utente Reddit si ferma al dicembre 2018, ma è probabile che questo trend caratterizzerà Fortnite anche per i mesi a venire. Per il Gennaio 2019, ad esempio, è già atteso il terzo aggiornamento della Versione 7.10 del Gioco.