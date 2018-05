Fortnite Battle Royale: il Vampafucile sarà disponibile da oggi

Nonostante il lancio della patch 4.2 sia stato rinviato a data da destinarsi, Epic Games ha confermato che la nuova bocca da fuoco di Fortnite Battle Royale, il Vampafucile, sarà disponibile nel corso della giornata odierna.

Il Vampafucile è una nuova arma simile al FAMAS, utilizzato in giochi a tema militare come Rainbow Six, Metal Gear Solid e Call of Duty: "fatti strada nella competizione grazie al nuovo fucile d'assalto di rarità epica e leggendaria", questa la descrizione del Vampafucile, la nuova arma di Fortnite.

Al momento non sappiamo se il Vampafucile arriverà anche in Fortnite Salva il Mondo, l'arma è attualmente prevista per la sola modalità Battle Royale. Il rollout dovrebbe iniziare nelle prossime ore ed entro la giornata odierna tutti i giocatori dovrebbero avere accesso al Vampafucile.

Epic Games non ha ancora comunicato quando sarà disponibile la patch 4.2, inizialmente prevista per oggi e poi rinviata a causa di alcuni problemi non meglio specificati con alcune sfide della settimana 3. L'aggiornamento potrebbe arrivare nella giornata di domani, certamente nel corso di questa settimana, vi terremo informati su questi pagine non appena avremo maggiori dettagli in merito.