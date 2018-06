Fortnite Battle Royale: la versione Switch sarà disponibile da domani?

Come segnalato dal portale Japanese Nintendo.com, Fortnite è stato recentemente avvistato sulle pagine dell'eShop di Nintendo Switch. Il gioco di Epic Games, stando a quanto emerso, sarà lanciato nella sola versione Battle Royale nella giornata di domani, martedì 12 giugno, con un file di download del peso di 2044MB.

Il tutto emerge a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione erronea di un update del gioco sull'eShop della console ibrida, e dalla classificazione del gioco in Corea in versione Switch. Solitamente si dice che tre indizi sono sufficienti per fare una prova: staremo a vedere se domani Fortnite sarà effettivamente annunciato per Switch durante il Direct che la casa di Kyoto terrà a partire dalle ore 18:00.

Vi consigliamo dunque di continuare a seguire le nostre pagine per tutti gli aggiornamenti da Los Angeles.