Fortnite Battle Royale: al via il nuovo evento Oro Massiccio

Si intitolail nuovo evento spciale di, ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.permette di partecipare ad a una serie di scontri con solo Armi Leggendarie (arancioni).

Tra le Armi Leggendarie presenti in modalità Oro Massiccio troviamo il lanciarazzi, il fucile da cecchino, la pistola silenziata, SCAR e Minigun. Purtroppo non sarà possibile giocare in singolo, ma dovremo necessariamente essere organizzati con una squadra.

Al momento, Epic Games non ha rivelato la data in cui l'evento Oro Massiccio sarà rimosso dalle playlist, vi consigliamo quindi di iniziare subito a giocare per non perdere neanche un secondo di questo nuovo evento. Sapevate che a breve i jetpack faranno la loro comparsa in Fortnite Battle Royale?