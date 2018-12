Fortnite Battle Royale: un video celebra i momenti migliori della Stagione 6

La sesta stagione di Fortnite Battle Royale è terminata a inizio dicembre e per l'occasione Epic Games ha iniziato a inviare ai giocatori un video riassuntivo che celebra i migliori momenti di Fortnite Season 6.

Il video di recap mostra varie statistiche come le sfide settimanali completate, le armi più utilizzate, il numero di partite giocati, i nemici eliminati e tanto altro ancora. La tradizione del video celebrativo è iniziata con la fine della Stagione 5, i giocatori hanno apprezzato la mossa di Epic e da allora la compagnia ha continuato a pubblicare queste clip con regolarità.

Ricordiamo che a partire da oggi la Modalità Creativa sarà disponibile per tutti, dopo un breve periodo ad accesso selezionato, inoltre nel pomeriggio partiranno ufficialmente le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Battle Royale tra cui troviamo Cerca un Forziere in sette località differenti, Danneggia gli Avversari con differenti tipi di armi, Sconfiggi gli Avversari presso Spiagge Snob e Lande Letali, Visita Spiagge Snob e Parco Pacifico in un unico match, Suona lo Spartito al Piano vicino a Parco Pacifico e Lonely Lodge, Gareggia nella Danza in un edificio abbandonato e Sconfiggi un avversario da almeno cinquanta metri di distanza.