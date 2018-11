Fortnite Battle Royale: il video unboxing dei nuovi Funko Pop

I Funko Pop di Fortnite sono arrivati nei negozi americani giusto in tempo per il Giorno del Ringraziamento e per il Black Friday e su YouTube è comparso un video che mostra l'unboxing di tutte le statuine ora disponibili.

Nello specifico possiamo vedere lo "spacchettamento" del Bombarolo Lucento, Soldato dell'Amore, Cavaliere Nero, Omega, Rapace e il Leader della Squadra Coccole, oltre ai Funko Pop in formato portachiavi. I Funko Pop di Fortnite dovrebbero arrivare anche in Europa entro la fine di novembre al prezzo consigliato di 14,99 euro.

Nei prossimi giorni arriverà anche il Monopoly di Fortnite mentre nel 2019 vedranno la luce i Blaster Nerf basati sulle armi presenti nel Battle Royale di Epic Games. Il merchandising di Fortnite sta generando ottimi incassi e secondo gli analisti il trend continuerà a lungo, tanto che Epic sta stringendo nuovi accordi commerciali con numerose aziende produttrici di giocattoli, abbigliamento, prodotti per la casa e tante altre categorie merceologiche.