Fortnite Battle Royale: lo zaino Occhio della Tempesta è stato aggiunto per errore

La patch 4.2 di Fortnite ha portato in dote la modalità a tempo limitato Oro Massiccio V2 e il Jetpack, curiosamente anche il non annunciato zaino "Occhio della Tempesta" risultava tra i nuovi oggetti disponibili, salvo essere rimosso dopo poche ore...

Lo zaino Occhio della Tempesta ha fatto la sua comparsa nello store insieme all'ultimo aggiornamento ma dopo poco è stato subito rimosso a causa di problemi non meglio specificati. Come rivelato da Sean Hamilton di Epic Games, con ogni probabilità "lo zaino non era previsto per la patch 4.2 ed è stato pubblicato per errore. Speriamo che i giocatori si siano divertiti a usarlo, finchè è durato!" Con ogni probabilità dunque lo zaino Occhio della Tempesta reso disponibile era solamente un prototipo, un oggetto non ancora completo e pronto per essere distribuito. Speriamo in un tempestivo ritorno sui server di gioco...

Secondo quanto riportato da un leak, a giugno Epic dovrebbe rendere disponibile anche la funzionalità per il rimborso degli oggetti cosmetici di Fortnite, funzionalità già testata a marzo e poi bloccata, anche in questo caso per colpa di problemi mai del tutto chiariti. Restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte degli sviluppatori.