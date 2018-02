Fortnite Battle Royale: guida ai migliori luoghi dove atterrare

La fase iniziale è senza dubbio uno dei momenti più importanti di una partita ain modalità. La scelta del punto d'atterraggio è cruciale: trovate il punto giusto e vi ritroverete armati ed equipaggiati fino ai denti entro pochi minuti. Sbagliate, e diventerete carne da macello buona solo a tornare alla lobby.

La mappa messa a punto dai ragazzi di Epic Games, che in tempi recenti si è pure arricchita con l'aggiunta di nuovi luoghi, è decisamente ampia ed è facile rimanere spaesati, specialmente nelle prime ore di gioco. Con questa guida vi forniremo alcuni consigli che potrebbero tornarvi molto utili nella scelta del luogo dove atterrare. Probabilmente ne esistono altri molto validi (in tal caso siete caldamente invitati a dire la vostra nella sezione dei commenti), ma questi che vi elencheremo rappresentano un'ottima base di partenza.

1. A est di Crocevia con Cianfrusaglie e Montagnole Maledette

Crocevia con Cianfrusaglie e Montagnole Maledette si trovano a nord-ovest, nell'angolo sinistro della mappa di gioco. Poco più a est di questi due luoghi c'è un piccolo gruppo di casupole in rovina, piene di invitanti casse da aprire. Generalmente è un posto tranquillo e avrete sufficiente tempo a disposizione per esplorare per bene. Una volta equipaggiati a dovere, potrete muovervi verso il Crocevia, le Montagnole oppure in direzione di Parco Pacifico. Queste sono zone più popolate, per cui sfruttate a dovere ciò che avete trovato nel luogo consigliato, siate aggressivi e fate fuori più nemici che potete per impossessarvi del loot.

2. Tra Fabbrica Fiorente e Condotti Confusi

Tra Fabbrica Fiorente e Condotti confusi c'è una piccola area facilmente individuabile a causa della presenza di una gigantesca sedia, un diner e qualche casa. Non è un luogo famoso per la presenza di molte casse, ma è un posto tranquillo e c'è abbastanza armamentario a disposizione per rendervi pronti ad ogni evenienza. Una cassa dorata potete trovarla proprio sulla sedia, mentre un'altra si trova spesso nella casa abbandonata nelle vicinanze. Ci sono anche tanti alberi a disposizione da abbattere per rifornirvi di legname. Una volta ripulita l'area, dirigetevi verso la Fabbrica o verso i Condotti: a questo punto dovreste essere perfettamente in grado di far fuori i nemici.

3. Motel a ovest di Acri Anarchici

A ovest di Acri Anarchici c'è un motel davvero ben posizionato ricco di loot, ma preparatevi a combattere, poiché questo luogo solitamente è più affollato degli altri. Il nostro consiglio è quello di atterrare sulla casa distrutta in prossimità del motel, e osservare la situazione e i movimenti avversari attraverso le crepe del muro. In questa posizione potete godere di un ottimo riparo mentre sparate ai nemici. Quando potete, dirigetevi al motel per raccattare un bel po' di roba, ma cercate di muovervi sempre sui tetti: questi sono ricchi di buchi e crepe attraverso le quali potete scorgere i nemici che si muovono all'interno e farli fuori in relativa sicurezza, i più inesperti non saranno neppure in grado di capire da dove arrivano i colpi. Non dimenticate, infine, di controllare il camion nelle vicinanze, spesso contiene una cassa.

4. A nord-est di Fabbrica Fiorente

Probabilmente il miglior posto per atterrare: poco più a est della Fabbrica Fiorente c'è un gruppo di case solitamente meno affollato dei luoghi nelle vicinanze, pur essendo straripante di loot e casse dorate. Non dovete fare altro che tendere l'orecchio ed esplorare per bene gli edifici, non è difficile trovare qualche arma di classe Epica o superiore. Probabilmente sarete così pieni da dover lasciare qualcosa sul campo. Un altro aspetto positivo di questo luogo è la massiccia presenza di pallet in legno da distruggere per riempire le vostre scorte.

Provate a seguire questi consigli e fateci sapere che piega prenderanno le vostre partite. Vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche la guida alle nuove location e una selezione delle migliori armi di Fortnite Battle Royale.