Fortnite Battuta di Caccia: dove trovare la Stella della Settimana 9

Dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 9, i giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alla nuova Battuta di Caccia. Per portarla a termine bisognerà raccogliere la Stella Nascosta: in questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla.

Sfide della Settimana 9

Gratuite

Ottieni 30 secondi di tempo in volo in un veicolo (0/30)

Ottieni un punteggio di 10 o più su diversi Tabelloni carnevaleschi (0/3)

Fase 1: consuma funghi (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai giocatori con una granata appiccicosa, fialetta puzzolente o granata (0/300)

Infliggi danni alle strutture avversarie con la dinamite (0/10.000)

Eliminazioni razzo o lanciagranate (0/3) (Difficile)

Fase 1: infliggi danni agli avversari con granate (0/100) (Difficile)

Analizzando la nuova schermata di caricamento della Settimana 9, possiamo accorgerci che la Stella nascosta si trova nella griglia del barbecue, nei pressi del Bacino Bucato.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, il punto esatto in cui si trova la Stella è situato nell'isolotto centrale del Bacino Bucato, nella zona nord-ovest. Qui troverete la griglia del barbecue, con al di sopra la Stella nascosta: per completare la nuova Battuta di Caccia della Settimana 9 vi basterà raccoglierla.

Ricordiamo che prima di raccogliere la Stella dovrete aver completato tutte le Sfide della Settimana 9. Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare le sfide Ottieni 30 secondi in volo in un veicolo e Ottieni un punteggio di 10 sui Tabelloni Carnevaleschi.