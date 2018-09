Fortnite Battuta di Caccia: dove trovare la Stella nascosta della Settimana 1-Stagione 6

Con l'inizio della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale è stato introdotto un nuovo set di sfide denominato Battuta di Caccia. Il suo funzionamento è sostanzialmente identico a quello dei set Spaccatutto e Road Trip delle due precedenti stagioni.

Ognuna delle 10 sfide Battuta di Caccia proposte richiede il completamento di tutte le sfide settimanali di un certo numero di settimane. Ad esempio, per completare il primo step, dovete completare tutte quelle proposte nell'attuale Settimana 1 della Stagione 6, tra le quali figura "Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali". Per il secondo step dovrete portare a termine anche tutte le sfide della Settimana 2, e così via. Una volta che avrete completato 7 Sfide Battuta di Caccia, per il quale saranno necessarie almeno 7 settimane, riceverete in regalo una skin di livello leggendario. Se ben ricordate, la scorsa stagione venne messa in palio Gendarme.

Non è però finita qui. Ogni volta che porterete a termine tutte le 7 sfide di una settimana, apparirà una nuova schermata di caricamento con un indizio sulla posizione di una Stella della Battaglia nascosta. La schermata ottenibile completando tutte le sfide di questa settimana potete ammirarla in apertura di notizia. Come potete vedere, ritrae chiaramente il Palmeto Paradisiaco. Se aguzzate la vista, noterete una Stella della Battaglia alle spalle della contadina, proprio sopra al trattore. Per recuperarla, non dovete far altro che dirigervi sul posto, a patto, ovviamente, che abbiate già completato tutte e 7 le sfide della Settimana 1 della Stagione 6. Abbiamo segnato il punto esatto sulla mappa in calce alla notizia.