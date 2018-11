Fortnite Battuta di Caccia: dove trovare lo Stendardo della Settimana 10

Se avete già completato tutte le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6), potete dedicarvi alla ricerca dello Stendardo nascosto della nuova Battuta di Caccia. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarlo.

Sfide della Settimana 10

Gratuite

Costruisci strutture (0/250)

Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus della battaglia schiantato (0/3)

Cerca dei forzieri ai Pinnacoli Pendenti o al Palmeto Paradisiaco (0/7) (Difficile)

Pass Battaglia

Posiziona torrette montate in partite diverse (0/3)

Fase 1: Atterra a Passatempi Pomposi (0/1)

Completa prove a tempo su veicoli (0/3) (Difficile)

Fase 1: Eliminazione con fucili pesanti (0/1) (Difficile)

Dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 10, dunque, potete mettervi d'impegno per completare la nuova Battuta di Caccia, ottenendo la relativa ricompensa. Questa volta lo Stendardo nascosto si trova a sud-est delle Lande Fetali, al confine con il bioma del deserto (vicini alla piccola oasi con le palme attorno).

La posizione esatta è indicata nella mappa riportata a fondo pagina. Per aiutarvi con un riferimento visivo, così da capire meglio dove atterrare, potete dare un'occhiata al video proposto in cima. Ricordiamo che prima di raccogliere lo Stendardo dovrete aver completato tutte le Sfide della Settimana 10, incluse quelle del Pass Battaglia. Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare le due Sfide a fasi.