Fortnite Battuta di Caccia: dove trovare lo Stendardo della Settimana 8

Dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 8 (Stagione 6), i giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alla nuova Battuta di Caccia. Per completarla bisogna raccogliere lo Stendardo nascosto nella mappa: in questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarlo.

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Fase 1: Visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio in una sola partita (0/2)

Elimina i nemici con Sei Colpi o con il Fucile d'Assalto Pesante(0/2) (Difficile)

Balla con un Pesce Trofeo in uno dei luoghi indicati (0/7)

Pass Battaglia

Fase 1: Usa il Rampino (0/1) (Difficile)

Ottieni Punti Acrobazia con il veicolo (0/250.000)

Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita (0/4) (Difficile)

Ottieni un punteggio di almeno 3 nel Tiro al Piattello (0/3)

Una volta completate tutte le Sfide della Settimana 8 potrete mettervi alla ricerca dello Stendardo nascosto, così da completare la nuova Battuta di Caccia. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, lo Stendardo si trova nel Laboratorio della Latrina, nella zona sud-ovest della mappa. Noterete la presenza di due ciminiere, di cui una con un paracadute rosso e bianco sopra: lo Stendardo si trova nella ciminiera accanto, appesa su di essa. Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete guardare il video proposto in cima.

Voi a che punto siete con le Sfide della Settimana 8? Se avete bisogno di altri suggerimenti, vi abbiamo già spiegato come completare Balla con un Pesce Trofeo e Ottieni un punteggio di 3 in diversi Tiri al Piattello.