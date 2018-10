Fortnite Battuta di Caccia #2: dove trovare lo stendardo nascosto della Settimana 2

Quest'oggi è ufficialmente cominciata la Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale, che ha portato con sé tante altre sfide da completare per ottenere punti esperienza e Stelle della Battaglia.

Sfide della Settimana 2 della Stagione 6



Gratuite

Visitare tutte le Aree Corrotte – 5 Stelle

Usa una Pietra Ombra in partite diverse - 5 Stelle

Fase 1: infliggi danni agli avversari con Fucili d’Assalto standard (Difficile)

Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza – 5 Stelle

Infliggi danni agli avversari con le Pistole – 5 Stelle

Eliminazioni con la Mitraglietta (3) (Difficile) – 10 stelle

Fase 1: Infliggi danni agli avversari con Fucili da Caccia (200) (Difficile)

Portando a termine tutti i compiti di questa settimana, completerete un altro step della sfida Battuta di Caccia. Un altro importante passo verso l'ottenimento della misteriosa skin leggendaria in palio, che richiede il completato di tutte le sfide di 7 differenti settimane.

In aggiunta a ciò, com'è ormai consuetudine, apparirà anche una schermata di caricamento con un prezioso indizio sulla posizione di un oggetto nascosto. La schermata di questa settimana potete ammirarla in cima a questa notizia. Se aguzzate la vista, noterete uno stendardo disegnato sulla corteccia dell'albero a destra. Per recuperare questo Stendardo Nascosto non dovete far altro che dirigervi nel Palmeto Paradisiaco, nel punto segnato sulla mappa che trovate in calce a questa notizia.