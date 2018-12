Fortnite Battuta di Caccia Stagione 7: dove trovare la Stella della Settimana 1

Se avete portato a termine tutte le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 7, potete completare la nuova Battuta di Caccia raccogliendo la Stella nascosta. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarla.

Sfide della Settimana 1

Gratuite

Raccogli un oggetto di ogni livello di rarità (0/5)

Balla in diversi luoghi proibiti (0/7)

Gioca partite con almeno un'eliminazione (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Balla in cima a una corona di camper (0/1)

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (0/500)

Fase 1: Cerca scatole di munizioni in una partita singola (0/5) (Difficile)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5) (Difficile)

Una volta completate tutte le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 7 potete dedicarvi alla nuova Battuta di Caccia. Per portarla a termine dovrete raccogliere la Stella nascosta: questa volta si trova a sud-est di Rampe Ghiacciate, in cima al sottomarino ricoperto dalla neve. La posizione esatta è evidenziata con un cerchio rosso nella mappa proposta a fondo pagina, potete aiutarvi anche con un riferimento visivo guardando il video riportato in cima.

Se avete bisogno di aiuto per completare le altre Sfide della Settimana 7, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida a fasi Balla in cima a una corona di camper. Invece avete dato un'occhiata a tutte le novità della Stagione 7 di Fortnite?