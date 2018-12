Fortnite Battuta di Caccia Stagione 7: dove trovare lo Stendardo della Settimana 2

Dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7), i giocatori possono dedicarsi alla nuova Battuta di Caccia. Questa volta bisognerà raccogliere lo Stendardo nascosto: di seguito vi spieghiamo dove trovarlo.

Sfide della Settimana 2

Gratuite

Cerca un Forziere in diversi luoghi indicati (0/7)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse (0/5)

Elimina nemici in Spiagge Snob o Lande Letali (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Una volta completate tutte le sfide elencate sopra, dunque, potete mettervi alla ricerca dello Stendardo nascosto. Questa settimana lo trovate a Rampe Ghiacciate, una delle nuove location di Fortnite Battaglia Reale introdotte con la Stagione 7, all'interno del bioma invernale.

La posizione esatta in cui trovare lo Stendardo è cerchiata di rosso nella mappa riportata a fondo pagina. Non dovrete far altro che atterrare a Rampe Ghiacciate, dirigervi verso l'edificio rosso, entrare dalla porta blu e girare subito a sinistra per accedere alla stanza in cui è contenuto lo Stendardo. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in cima.