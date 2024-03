Fortnite: belli i nuovi set LEGO ma costano davvero troppo, fino a 2.500 V-Buck

La collaborazione tra il brand danese e Fortnite sta dando i suoi frutti, a marzo sono arrivati i primi set LEGO in Fortnite ma non mancano le prime polemiche a causa dei prezzi troppo alti di questi pacchetti estetici per il Battle Royale di Epic Games.

Al momento sono disponibili due set ovvero il Bundle Boulevard Balneare a 1.900 V-Buck e il Bundle Durrr Burger a 2.000 V-Buck, l'equivalente di circa 18/20 euro ciascuno. E il prossimo set LEGO in arrivo il 25 marzo (bundle Castello dei Cavalieri del Leone) costerà ancora di più, 2.500 V-Buck.

D'accordo, parliamo di prezzi piuttosto alti per elementi decorativi ma in realtà in linea con i costi delle skin più esclusive e rare di Fortnite, nonostante questo parte della community sta giudicando questi prezzi troppo elevati ricordando come con 25 euro sia possibile acquistare un vero set LEGO, seppur di piccole dimensioni e con pochi pezzi.

Nel 2019 Epic Games abbassò i prezzi delle microtransazioni di Rocket League dopo le lamentele dei giocatori, accadrà lo stesso anche in questo caso? Difficile dirlo, anche perché al momento i commenti negativi, per quanto presenti, sono comunque una piccola minoranza non troppo rumorosa.

Nel frattempo, Epic ha dato il via alla Stagione 2 Capitolo 5 di Fortnite con un nuovo Battle Pass a tema... divino!

