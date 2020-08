Fortnite: Benjyfishy accusato di cheating nelle FNCS, risponde alle accuse

Il famoso player/streamer di Fortnite, Benjamin "benjyfishy" Fish, è stato accusato di cheating nel corso del torneo dello scorso weekend. Dopo aver visto la performance di benjyfishy nelle Fortnite Champion Series durante il fine settimana, molti spettatori si sono chiesti se il famoso streamer stesse barando.

I cheat possono essere tra i più disparati: dai programmi bot all'accordo occulto con altri rivali, anche se su questo punto non sempre è facile dimostrare la malafede dei giocatori o l'effettiva sussistenza di un accordo pregresso.

Gli spettatori, nelle loro accuse, sostengono che Benjyfishy abbia proprio collaborato con un altro giocatore nel corso dell'evento (che si giocava in modalità Solo). Le accuse, corredate dal presunto video incriminante, hanno intasato l'account Twitter del ragazzo, che ha prontamente risposto in live.

Benjyfishy ha riprodotto il video nel suo stream; dopo aver spiegato cosa stava facendo, alla fine ha smontato le accuse. In particolare, per farla breve, il video mostra una fight tra lui e un altro giocatore e la sua ritirata strategica quando si è trovato a corto di HP. Secondo gli accusatori, Benjyfishy si sarebbe accordato con Bengraal, il terzo giocatore sopraggiunto in un secondo momento, per eliminare l'avversario che gli stava dando filo da torcere.

Benjyfishy ha ribadito la sua innocenza, sostenendo che chiunque, in quella situazione, sarebbe scappato e si sarebbe nascosto per evitare l'eliminazione. Chiaro, sempre secondo lui, che Bengraal si sia fiondato sull'altro giocatore, perché era l'unica presenza visibile in quel momento.

Il player degli NRG, comunque, ha vinto le finali della Settimana 2 ed è da tempo tra i migliori nel battle royale targato Epic, per cui le accuse sembrano prive di reale fondamento. Ora, visto che si è qualificato per le Grand Finals, con tutta probabilità avrà tutti gli occhi puntati addosso.