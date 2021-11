Fortnite dà il benvenuto a Jinx, in arrivo da League of Legends e Arcane

Per celebrare il lancio della serie Netflix Arcane e il lancio dei giochi Riot su Epic Games Store, Jinx di League of Legends farà il suo esplosivo debutto in Fortnite!

Questo iconico personaggio del gioco di strategia a squadre di Riot arriverà nel Negozio oggetti a partire dalle ore 01:00 di domani 5 novembre. Il costume Jinx arcana sarà accompagnato dagli altri oggetti del set Arcane: League of Legends, ossia il dorso decorativo Scimmia dei sogni di Jinx, il piccone Distruttore Pow Pow costruito con parti avanzate di Pow Pow e il brano per lobby Parco giochi (Strumentale), tratto dalla colonna sonora originale di Arcane. Tutti questi oggetti saranno inclusi nel Bundle Jinx Arcana, il quale offrirà anche lo spray Stregato e le schermate di caricamento Scatena il caos e Katchoo. Trovate un'anteprima di tutti i nuovi contenuti nel video e negli scatti allegati a questa notizia.

"Fortnite ha stretto collaborazioni di alto livello e dato vita a momenti di puro divertimento, impegnandosi comunque ad arricchire l'esperienza dei propri giocatori sia all'interno che fuori dal gioco con moltissimi contenuti: è una filosofia che abbiamo a cuore e che desideriamo condividere", ha dichiarato Brandon Miao di Riot Games. "Ci auguriamo che i giocatori siano entusiasti di vedere Jinx, una delle nostre campionesse più iconiche di League of Legends, come personaggio giocabile su Fortnite per festeggiare il lancio di Arcane".