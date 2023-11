Fortnite verso il Big Bang: arrivano gli Avenged Sevenfold? La band lancia indizi

Mentre fervono i preparativi per l'attesissimo Big Bang di Fortnite OG con Eminem, i curatori dei social degli Avenged Sevenfold aggiungono ulteriore carne al fuoco preannunciando l'imminente ingresso della celebre band metal nel multiverso interattivo del battle royale di Epic.

La clip che accompagna il post condiviso su Twitter/X dai gestori dei profili social degli A7X lascia davvero poco spazio all'immaginazione: il breve video mostra un'ambientazione urbana realizzata con gli trumenti creativi di Fortnite, con tanto di logo degli Avenged Sevenfold che spicca sulle facciate degli edifici.

Il filmato ingame datoci in pasto dal team social degli A7X lascia quindi presagire l'arrivo della band californiana nella dimensione interattiva di Fortnite Battaglia Reale, magari proprio nel corso dell'enorme spettacolo digitale approntato da Epic Games per 'chiudere col botto' l'attuale Stagione OG e il Capitolo 4.

La futura collaborazione con gli Avenged Sevenfold e la già confermata presenza di Eminem durante il Big Bang non fanno che alimentare le speranze della community per l'arrivo della rumoreggiata modalità di Fortnite ispirata a Rock Band o Guitar Hero, con numerosi brani da eseguire sia da soli che in compagnia degli appassionati per salutare nel migliore dei modi l'arrivo del Capitolo 5, previsto al termine dell'evento finale della Stagione OG che si terrà dalle ore 20:00 italiane di sabato 2 dicembre.