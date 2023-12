Fortnite verso il Big Bang: già online il trailer del Capitolo 5, ecco tutte le novità

Nell'attesa spasmodica degli appassionati di Fortnite per il Big Bang e le ricompense dell'evento che chiuderà l'attuale fase 'nostalgica' del battle royale gratuito, Epic Games sorprende la community pubblicando in anticipo il trailer di presentazione dei contenuti del Capitolo 5 'Underground'.

Frutto più della disattenzione dei curatori dei profili social di PlayStation Svezia che della strategia comunicativa di Epic, la pubblicazione anticipata del Reveal Trailer di Fortnite Capitolo 5 Underground alza ufficialmente il sipario sulla ricca offerta ludica confezionata dal publisher e sviluppatore statunitense per la prossima, attesissima fase dello sparatutto free-to-play.

Ad accompagnare questo video troviamo l'approfondita sinossi di Epic Games che delinea il quadro completo delle attività, dei contenuti e delle sorprese del Capitolo 5 Underground:

"Prendi il treno, personalizza la tua arma e strappa la tua vendetta in Capitolo 5 - Underground: la Battaglia reale di Fortnite indossa un nuovo look di grande impatto in Underground. Scopri un'isola tutta nuova con punti d'interesse delle due fazioni in lotta: la Società e l'Underground. Cerca vendetta per il rapimento del povero Bananita con un arsenale di armi e oggetti nuovi di zecca".

Una delle sorprese più importanti del Capitolo 5 sembra essere rappresentata dai Banchi Mod da sbloccare nei Caveaut, come sottolineano gli stessi ragazzi di Epic descrivendoli come strumenti che ci consentiranno di modificare gli equipaggiamenti spendendo i lingotti accumulati nel corso della partita: "aggiungi mod che riducono il rinculo, aumentano la capacità del caricatore e altro ancora! Spendi i lingotti con parsimonia, poiché non tutte le mod funzionano con tutte le armi".

Spazio anche ai costumi del Pass Battaglia, un elenco che comprende Oscar, Jones Vendicativo, Nisha, Montague, Peter Griffin e Valeria in aggiunta a Hope, "la speranza dell'Underground" sbloccabile con l'acquisto del Battle Pass del Big Bang.