Fortnite: Bigfoot invade il negozio degli oggetti della Battaglia Reale!

Mentre le attività del quarto giorno dell'evento 14 Giorni d'Estate proseguono, il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato dando il benvenuto alla nuova skin ispirata alla leggendaria creatura Bigfoot!

Si chiama Piedone, è di livello raro e può essere acquistata al prezzo di 1.200 V-Buck. Assieme ad essa è arrivato nel negozio anche il deltaplano appartenente al medesimo set, denominato Campo Base (raro, 800 V-Buck). Tra i contenuti in evidenza, inoltre, anche oggi risultano essere presenti le skin di John Wick e Sofia. A seguire invece trovate una rapida panoramica degli oggetti giornalieri in vendita:

Emote Passo Inconfondibile (epica, 800 V-Buck)

Costume Mastino (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Non farteli scappare (Rara, 500 V-Buck)

Costume Assassino Artico (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Assapora la vittoria (rara, 500 V-Buck) - novità

Piccone Calibro (non comune, 500 V-Buck)

Cosa ve ne pare degli oggetti di oggi? Ne acquisterete qualcuno? Ne approfittiamo per segnalarvi che avete ancora poche ore per utilizzare l'arma fuori magazzino Balestra e per partecipare alla MAT Taglie di Wick. Entrambe verranno sostituite nel pomeriggio, quando prenderà il via la quinta giornata dell'evento 14 Giorni d'Estate.