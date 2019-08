Fortnite: guida alla sfida 'cerca tra una telecamera, una testa di pietra e un camion'

A meno che non conosciate alla perfezione la posizione di tutti gli oggetti sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale, una delle missioni Blockbuster della Settimana 5 potrebbe risultare piuttosto complessa da portare a termine.

Proprio per questo motivo, vi aiuteremo a trovare il punto situato tra una telecamera in un seminterrato, una testa di pietra innevata e un camion dorato. Il luogo in questione si trova sulla collina a sud-ovest di Città Pinnacoli e nord-ovest di Condotti Confusi. Una volta lì non potrete sbagliarvi, poiché il luogo di vostro interesse è al centro della piccola collina innevata, in corrispondenza di una piccola area circolare più scura.

Qui sotto potete trovare una mappa con sopra l’indicazione precisa del punto da raggiungere, così da essere sicuri di non sbagliare.

Avete già trovato posizione della Villa degli Eroi e del Nascondiglio dei Cattivi?