Fortnite Stagione 10: posizione della Villa degli Eroi e del Nascondiglio dei Cattivi

Alcune delle missioni Blockbuster della Settimana 5 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale chiedono di visitare e raccogliere forzieri sia nella Villa degli Eroi distrutta che nel Nascondiglio dei Cattivi abbandonato.

Per raggiungere la Villa degli Eroi non dovrete far altro che far visita alla grande villa situata a sud-est di Rifugio Ritirato, si tratta dell’unico edificio in quell'area ed è praticamente impossibile sbagliarsi.

Il Nascondiglio dei Cattivi si trova invece sulla montagna tra Spiagge Snob e Parco Pacifico. Si tratta di un luogo molto alto e, a meno che non decidiate di atterrarci ad inizio partita, avrete bisogno di un bel po’ di materiali per salirci.

Nel caso doveste avere difficoltà a trovare entrambi i luoghi, vi abbiamo lasciato un’immagine della mappa in calce alla guida con sopra la posizione sia della Villa che del Nascondiglio.

