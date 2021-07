Fortnite: Bloodsport in arrivo, altri membri della Suicide Squad verranno aggiunti?

Bloodsport sta per arrivare su Fortnite. A confermare il debutto del tiratore scelto della Suicide Squad è stato nientemeno che il suo interprete sul grande schermo, l'attore Idris Elba, attraverso un brevissimo video di 10 secondi diffuso anche dal regista di The Suicide Squad, James Gunn.

Stando alle parole di Elba, la skin ispirata al suo personaggio "arriverà presto", sebbene non ci siano maggiori dettagli sul giorno esatto in cui gli utenti potranno interpretare Bloodsport. Il teaser ci mostra anche qualche rapido stralcio di gameplay, con Bloodsport che causa il caos sull'Isola di Fornite a suon di lanciarazzi ed esplosioni. Inoltre, il filmato si conclude con la promessa di ulteriori dettagli in arrivo a brevissimo: con tutta probabilità verranno forniti maggiori dettagli sulle caratteristiche del personaggio, ma chissà che non arrivino conferme anche su altri membri della Suicide Squad in arrivo su Fortnite, sebbene per il momento si tratta di una pura ipotesi.

Non si tratta certo del primo personaggio DC Comics incluso all'interno del popolare gioco firmato Epic Games, considerato l'arrivo di Batman su Fortnite negli scorsi mesi. Proseguono inoltre i rumors su chi altri potremmo vedere in futuro nel battle royale: skin di Dragon Ball, Breaking Bad e The Last of Us stanno per arrivare su Fortnite?