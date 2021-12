Fortnite: Boba Fett atterra sull'isola giusto in tempo per il giorno di Natale

A pochissimi giorni dal debutto della nuova serie televisiva The Book of Boba Fett, attesa su Disney+ il 29 dicembre, Epic Games e la casa di Topolino celebrano il giorno di Natale mettendo a disposizione la skin di Boba Fett sull'isola della Battaglia Reale di Fortnite.

"Un tempo considerato uno dei cacciatori di taglie più temibili e abili della galassia, Boba Fett sembrava essere perito nel pozzo del Sarlacc su Tatooine. Fett è sopravvissuto alla bestia e ha reclamato la sua caratteristica armatura mandaloriana", si legge nella descrizione ufficiale condivisa da Epic.

A partire da oggi nel negozio degli oggetti sono disponibili all'acquisto il costume di Boba Fett con dorso decorativo Jetpack Z-6, il piccone Bastone gaffi, il deltaplano Astronave di Boba Fett e l'emote Computer di puntamento online. Tutti questi oggetti sono anche disponibili in un pacchetto, in questo modo gli interessati possono ottenere l'intero set di Boba Fett in un colpo solo e a un prezzo ridotto. Trovate un'anteprima degli oggetti nelle immagini allegate in calce a questa notizia.

A che punto siete con le nuove sfide settimanali? Tra le nostre pagine trovate una guida su come completare tutte le sfide della Settimana 3 del Capitolo 3 di Fortnite.