Fortnite: la Bomba Ballerina è stata temporaneamente rimossa a causa di un glitch

Se non riuscite più a trovare unnella modalità Battaglia Reale di, non temete, non è colpa della sfortuna. Questa simpatica arma è stata temporaneamente rimossa daa causa di un glitch!

Vi abbiamo già parlato di questa problematica nei giorni scorsi. Un bug legato alla Bomba Ballerina consentiva ai giocatori di trasportare un numero illimitato di armi. Per innescarlo, era necessario equipaggiarla nel quinto e ultimo slot disponibile e lanciarla ai propri piedi. Dopo l'immancabile ballo, il personaggio entrava in uno stato in cui era in grado di raccogliere tutti le armi che voleva!

Un problema del genere non poteva essere ignorato, poiché forniva un vantaggio incredibile ai giocatori che ne approfittavano. In condizioni normali, infatti, non è possibile trasportare più di 5 armi. Per prevenire la messa in atto di azioni scorrette, Epic Games ha quindi disabilitato temporaneamente la bomba e si è messa al lavoro per eliminare il glitch. Gli sviluppatori non sanno ancora quando verrà reintrodotta, ma ci terranno aggiornati sulla faccenda.

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e che la modalità Battaglia Reale può essere giocata in via del tutto gratuita. Nei giorni scorsi sono iniziati i test per la versione iOS: ecco come scaricarla.